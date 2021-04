Covid, in Israele da domenica stop all’obbligo di mascherine all’aperto

ROMA – Da domenica 18 aprile in Israele non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. È quanto stabilisce una direttiva del ministero della Sanità. La norma era stata introdotta circa un anno fa per porre un freno alla diffusione del covid.

Dopo il successo fatto registrare dalla campagna di vaccinazione contro il coronavirus, Israele potrà dunque vantare a breve un ulteriore passo in avanti verso il ritorno ad una vita all’insegna della normalità. Nel Paese resta, invece, in vigore l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza al chiuso.