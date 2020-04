Coronavirus, Caab Bologna dona quintali di frutta alle Cucine popolari

BOLOGNA – Quintali di frutta per garantire un adeguato rifornimento alle Cucine popolari, realtà sociale che a Bologna prepara pasti per aiutare persone in condizioni di fragilità economica, ma anche sociale e relazionale. Sono quelli messi a disposizione dal Centro agroalimentare di Bologna (Caab) che va in soccorso delle Cucine popolari in via Battiferro, colpite dalle conseguenze dell’emergenza Coronavirus anche per quanto riguarda l’approvvigionamento di cibo.