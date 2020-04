Coronavirus, in Ghana arriva l’app per tracciare i contagi

ROMA – Nella lotta al coronavirus, anche il governo del Ghana ha deciso di ricorrere alla tecnologia: le autorità hanno annunciato la creazione di un’applicazione per gli smartphone per facilitare l’individuazione di nuovi casi di Covid-19. Tramite il Gps, l’app consente di tracciare i movimenti del possessore dello smartphone e questo permette di individuare le persone con cui è entrato in contatto. Se l’utente oppure una di quelle persone è positivo al coronavirus, sarà possibile individuare casi sospettati che saranno quindi sottoposti al test. A svilupparla, il Ghana Institution of Surveyors, secondo cui già in pochi giorni è stato possibile trovare un centinaio di nuovi casi. Ad oggi le autorità sanitarie hanno confermato 636 malati e registrato otto decessi, mentre sono state sottoposte a tampone 37mila persone. Per Accra la nuova app avrà “un ruolo cruciale” nel contrastare l’epidemia di Coronavirus, tuttavia c’è chi ricorda che nel Paese, abitato da 30 milioni di persone, solo il 35 per cento della popolazione possiede uno smartphone.