FOTO | Sudafrica senza turisti, e i leoni fanno la siesta in strada

Il tweet è accompagnato dall’hashtag “SaLockdown“, ossia “South Africa Lockdown“, a indicare che a causare la completa assenza di turisti e visitatori in una delle riserve naturali più grandi del continente sono le restrizioni alla mobilità adottate dal Paese per contrastare l’epidemia di coronavirus. I leoni generalmente risiedono in un’area a cui i turisti non hanno accesso, ma forse l’assenza di esseri umani e automobili li ha indotti a spingersi verso zone nuove.