VIDEO | FOTO | L’occhio del drone sui parchi, ecco come vede in volo

Durante una pausa dei controlli, facendo ‘riposare’ il velivolo e il suo pilota nell’area del parco Amendola, spiega parlando con la ‘Dire’ l’ispettore Barbara Trovato: “Il drone è molto efficace proprio per monitorare quelle aree aperte difficilmente raggiungibili come parchi piste ciclabili o comunque zone non raggiungibili dalle pattuglie in auto. Il controllo del territorio viene programmato insieme a Prefettura e Questura: per eseguirlo, oltre che di quello del pilota abilitato ci avvaliamo del supporto di una pattuglia con moto in modo da intervenire, su segnalazione dello stesso pilota o dell’ufficiale coordinatore del servizio”.

La Polizia locale di Modena usa il drone, dal 2019, anche per servizi congiunti con altre forze di Polizia, e lo userà anche dopo la fase coronavirus: “In ogni caso, sempre nell’ambito di operazioni di sicurezza urbana. In futuro, pensiamo di usarlo anche per la ricerca di persone scomparse o per altre attività di Protezione civile”, continua l’ispettore modenese. Prima dell’emergenza legata al coronavirus, la Polizia locale di Modena aveva schierato il drone in servizi di contrasto al degrado urbano, a vario titolo, e controlli di casolari abbandonati, aree e parchi.

Nel weekend di Pasqua, la Municipale di Modena anche grazie al drone ha controllato almeno 186 persone (in totale si viaggia intorno a un range di 2.000 controlli finora in merito all’emergenza) per verificare il rispetto delle misure anti-Covid ma sono state comunque tante le segnalazioni dei cittadini, sugli assembramenti, giunte al comando. Tutte le segnalazioni sono state verificate, in un qualche modo, anche se spesso non sono sfociate in multe, a volte pure perché i presunti trasgressori di turno se ne erano già andati.