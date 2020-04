FOTO | Wayap lancia la campagna social #stayoohome

ROMA – Le campagne pubblicitarie? Al tempo della quarantena si fanno sui social.

Il claim scelto da Wayap, agenzia leader nella cartellonistica pubblicitaria, è StayOOHome, che in una sola frase ricorda a tutti di restare a casa, ma senza dimenticare la forza comunicativa dell’OOH.

“In questo modo si è voluto creare un legame tra lo stile dei post social e la forma dei cartelli pubblicitari su strada, in particolare richiamando l’inconfondibile silhouette dell’impianto Underline di Wayap”, dicono gli ideatori.

La campagna “parte a cavallo delle festività pasquali, con la speranza di accompagnare le aziende, con la giusta dose di ironia e buon umore, in questa fase di progressivo – si spera – ritorno alla normalità”.

Diversi i temi proposti nei tanti soggetti in programmazione. Prima di tutto, ovviamente, lo smart working, che è la modalità in cui l’azienda stessa sta lavorando da un mese circa. Quindi le app che in questo periodo stanno facilitando anche gli acquisti da casa con i negozi di vicinanza, a cominciare proprio con Compro Da Casa, app messa gratuitamente a disposizione del mercato da Alo Software, partner informatico di Wayap.

LE SFIDE

Come riuscire, ad esempio, a dire a chi sta a casa da un mese che “in compenso ora l’aria è più pulita”? “Scoprirete tutto nei prossimi giorni- promettono-. Per giunta, in tempi di temute chiusure, si è trovato persino qualcosa nelle alte sfere che rischia la chiusura… L’importante, comunque, è ricordarsi ancora per qualche tempo di evitare gli incontri ravvicinati. Stando ovviamente attenti a quelli della tavola…”.

L'art direction è di Luisa La Mura, il copywriting di Raffaele Magrone, con la collaborazione di Loredana Middione.