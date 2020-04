Attraccata a Brindisi la nave per imbarcare l’equipaggio della Costa Fortuna

BARI – È attraccata questa mattina alle sei nel porto di Brindisi la nave della compagnia Costa crociere su cui saranno imbarcati i 500 componenti degli equipaggi della Costa Fortuna che potranno fare rientro nei loro Paesi di origine. Gli addetti della polizia di frontiera avvieranno a breve le formalita’ di espatrio per i marittimi. La nave arrivata oggi a punta Riso, proviene dal porto di La Spezia e restera’ a Brindisi fino al prossimo 22 aprile. A bordo non si registrano casi di positivita’ al coronavirus ma a scopo precauzionale l’equipaggio non avra’ alcun contatto con il territorio. Si tratta di un mero trasbordo per permettere ai marittimi di tornare a casa. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha istituito un posto di controllo temporaneo autorizzato dalla Capitaneria di porto.

