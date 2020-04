Patuanelli: “Il no al Mes è definitivo”

ROMA – “Il no al MES e’ definitivo e sono certo che l’Italia non potra’ mai attivarlo, poi visto che non sappiamo cosa uscira’ dal Consiglio Ue” del 23 aprile “vediamo cosa uscira’ e vedremo cosa fare”. Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, lo dice ad Agora’ su Rai 3.

È ORA DI PENSARE A INDENNIZZI A FONDO PERDUTO PMI

“Ora e’ il momento di pensare a misure e risorse per un indennizzo a fondo perduto” per le PMI, misure “che dovranno essere pensate a seconda di come” la crisi da coronavirus “ha colpito”- prosegue Patuanelli- “Stiamo pensando ad applicare il modello applicato sia in Francia che in Germania, per le piccolissime, un risarcimento a fondo perduto”, spiega Patuanelli. “Stiamo lavorando per trovare il giusto mix tra i settori piu’ colpiti ma anche con una distribuzione piu orizzontale delle risorse- prosegue il ministro- per intercettare tutte le attivita’ in difficolta’ anche se non direttamente colpite”.