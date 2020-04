Bonetti: “I bambini hanno diritto al gioco, riapriamo i parchi”

ROMA – “I nostri figli hanno il diritto di giocare, di muoversi, di ricominciare ad uscire. Attrezziamo in sicurezza parchi e luoghi all’aria aperta. La ripartenza deve metterli al centro”. Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, postando l’intervista a la Repubblica.

“Nel massimo rispetto delle regole sanitarie e delle indicazioni del comitato scientifico – si legge nell’intervista- oltre alle fabbriche, ai negozi, dobbiamo pensare alla ripartenza dei ragazzi. In gioco c’è la loro salute, fisica e psichica”.

ACCESSO A PARCHI CONTINGENTATI, PERCORSO DA MAGGIO

“C’e’ la necessita’ di mettere al centro della ripartenza i diritti dei bambini e dei giovani, che sono un pezzo che sta soffrendo la reclusione in casa, che e’ stata necessaria, ma i bambini hanno diritto al gioco, hanno necessita’ di relazioni e di attivita’ motoria“. Cosi’ la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, a SkyTg24.

A chi le chiede quando potremo vedere i bambini al parco, la ministra precisa: “Quando non glielo posso dire, ma da oggi dobbiamo mettere in campo il percorso per organizzarci, auspico dal 4 maggio inizi questo percorso di apertura“.

L’idea della ministra e’ “un accesso ai “parchi con accesso contingentato, coinvolgendo volontari, attrezzando aree giochi per giochi individuali”. Infine, l’appello e’ ad approfittare “di questi mesi per insegnare ai bambini le regole per riprendere una vita di comunita’, regole di distanziamento e igiene”.