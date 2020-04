Coronavirus, “Faccio la spesa con la canoa”: multato a Firenze

FIRENZE – A fare la spesa, ma in canoa. ‘L’exit strategy’ e’ venuta in mente ad un uomo beccato mentre vogava in Arno e che e’ stato multato dalla municipale di Firenze. A scovarlo uno dei droni in volo sui cieli della citta’ gigliata.

La vicenda, raccontano i vigili, e’ iniziata sabato pomeriggio quando gli occhi elettronici individuano l’uomo in canoa. Gli agenti lo seguono sul video “fino a vederlo attraccare al pontile di un’associazione sportiva”. Scatta l’intervento degli agenti in moto, che pero’ arrivano in ritardo, quando l’uomo e’ gia’ partito. Cosi’ sono iniziati gli accertamenti che hanno portato alla sua identificazione: un 60enne domiciliato a Firenze “sanzionato con un verbale da 280 euro” ma che “ha contestato dichiarando agli agenti che andava a fare la spesa in canoa“, si spiega da Palazzo Vecchio.