La maschera di ‘Jason’ e un piccone in mano: così un 14 anni ha terrorizzato Lugo

RAVENNA – Da venerdì scorso, guarda caso proprio venerdì 13, si aggirava per le strade e i parchi di Lugo, in provincia di Ravenna, con la maschera di Jason Voorhees del film horror “Venerdì 13” e un piccone in mano. Il che, raccontano i Carabinieri, aveva creato un “clima di inquietudine” e una “psicosi collettiva“, anche perché le immagini del falso Jason erano state rapidamente diffuse sui social network. Stamattina l’indagine dell’Arma ha portato a scoprire il “colpevole”: un ragazzino di 14 anni che è stato identificato grazie alla collaborazione della famiglia, mentre la vicenda è stata segnalata alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per le valutazioni di competenza.

PICCONE E MASCHERA ERANO DI PLASTICA

La maschera di Jason e il piccone, che erano repliche in plastica, sono stati sequestrati. L’autore della bravata, aggiungono i Carabinieri, “ha subito compreso il clima di inquietudine e la psicosi collettiva generata nella popolazione”. Detto ciò, l’Arma coglie l’occasione “per invitare alla riflessione sulle conseguenze di gesti analoghi che, seppur privi di intenti criminali, possono configurare profili di responsabilità e compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica”.

(La foto è di Pikawil from Laval, Canada, tratta da Wikipedia)