lunedì 16 Marzo 2026

La maschera di ‘Jason’ e un piccone in mano: così un 14 anni ha terrorizzato Lugo

Ispirandosi al celebre film 'Venerdì 13', un ragazzino di 14 anni ha girato per giorni mascherato in un paesino della Romagna, seminando una psicosi collettiva

di Angela SannaiData pubblicazione: 16-3-2026 ore 18:10Ultimo aggiornamento: 16-3-2026 ore 18:10

RAVENNA – Da venerdì scorso, guarda caso proprio venerdì 13, si aggirava per le strade e i parchi di Lugo, in provincia di Ravenna, con la maschera di Jason Voorhees del film horror “Venerdì 13” e un piccone in mano. Il che, raccontano i Carabinieri, aveva creato un “clima di inquietudine” e una “psicosi collettiva“, anche perché le immagini del falso Jason erano state rapidamente diffuse sui social network. Stamattina l’indagine dell’Arma ha portato a scoprire il “colpevole”: un ragazzino di 14 anni che è stato identificato grazie alla collaborazione della famiglia, mentre la vicenda è stata segnalata alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per le valutazioni di competenza.

PICCONE E MASCHERA ERANO DI PLASTICA

La maschera di Jason e il piccone, che erano repliche in plastica, sono stati sequestrati. L’autore della bravata, aggiungono i Carabinieri, “ha subito compreso il clima di inquietudine e la psicosi collettiva generata nella popolazione”. Detto ciò, l’Arma coglie l’occasione “per invitare alla riflessione sulle conseguenze di gesti analoghi che, seppur privi di intenti criminali, possono configurare profili di responsabilità e compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica”.

(La foto è di Pikawil from Laval, Canada, tratta da Wikipedia)

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