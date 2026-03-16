Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 16 marzo 2026

IRAN, L’APPELLO DI TRUMP: ALLEATI INVIINO NAVI DA GUERRA A HORMUZ

Il presidente Usa Donald Trump ha detto di aver ricevuto “qualche risposta positiva” dopo la richiesta a diversi Paesi di inviare navi da guerra nello stretto di Hormuz per rompere il blocco navale imposto dall’Iran. Un invito rivolto in particolare agli alleati Nato che in caso di rifiuto, minaccia Trump, andranno incontro a un “futuro molto spiacevole”. L’Italia non ha ancora reso nota la propria posizione. Incalzano le opposizioni: “Il Governo non si faccia trascinare in azioni militari e non offra le proprie basi agli Usa”, dice il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sulla stessa linea Avs: “Trump vuole trascinare l’Europa nella sua guerra folle e illegale. Bisogna dire un secco no”, le parole di Bonelli e Fratoianni.

CIRIELLI INCONTRA AMBASCIATORE RUSSO, POLEMICHE

Scoppia la polemica per l’incontro tra il viceministro degli Esteri in quota FdI, Edmondo Cirielli, e l’ambasciatore russo Aleksej Paramonov, lontano dalla Farnesina. Il governo, secondo alcune ricostruzioni, ne sarebbe stato all’oscuro. Versione smentita dal diretto interessato: “Falso che il ministero non sapesse e falso che la premier Meloni fosse arrabbiata con me”, dice. Sul tema è intervenuto pure il ministro Antonio Tajani: “Non c’è nulla di cui scandalizzarsi- assicura- la nostra posizione su Mosca è sempre stata coerente”. Critiche però le opposizioni. Per Carlo Calenda, l’esecutivo dovrebbe “difendere la dignità delle istituzioni e ammettere l’errore”.

MORO. COMMEMORAZIONE STRAGE VIA FANI CON SCHLEIN E PD

Commemorazione in via Fani, a Roma, dove 48 anni fa Aldo Moro fu rapito e 5 uomini della sua scorta furono uccisi da parte delle Brigate Rosse. A rendere omaggio a Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino, la segretaria Elly Schlein e alcuni parlamentari Pd. Quella di 48 anni fa, dice Schlein “è una delle pagine più buie della nostra storia. Per noi ricordare significa continuare a difendere, ogni giorno, i valori della democrazia contro ogni violenza politica e contro il terrorismo”. La segretaria dem ha salutato quindi i figli degli agenti uccisi dalle Brigate rosse, presenti alla cerimonia. “Grazie per la vostra vicinanza”, il loro commento.

CONTRATTI. CISL: INTESE AZIENDALI SOSTENGONO SALARI

Il salario al centro della contrattazione di secondo livello. E’ quanto emerge dal rapporto Ocsel della Cisl, presentato oggi. Il 58% degli accordi ha regolato la materia retributiva, il 49% delle intese siglate nel 2024 prevede la possibilità di conversione del premio di risultato in welfare, l’86% include lo smart working. Per la segretaria Daniela Fumarola la contrattazione decentrata è stata in questi anni “lo strumento per distribuire produttività e sostenere i redditi reali” ma la copertura “resta ancora troppo concentrata nelle grandi imprese e nelle aree più sviluppate”. La ministra del Lavoro Marina Calderone sottolinea l’importanza del “coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni, nell’organizzazione del lavoro e nella produttività”.