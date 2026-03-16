VIDEO | La Russa: “È vero che ho invitato la famiglia nel bosco, in Senato 25. Non devo chiedere il permesso”

ROMA – “Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia. Diversi esponenti della sinistra, alcuni noti altri a me non noti, hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia secondo cui avrei incontrato un mercoledì di non si sa quale data, i genitori degli sfortunati bambini della cosiddetta famiglia del bosco. È vero che ho espresso alla famiglia la mia solidarietà ed è vero che su questo tema sono stato sempre moderato. Così come è esattamente vero che li vedrò ma non questo mercoledì, perchè questo mercoledì non ci sarà aula, non sarò a Roma e sarò come tutti in attesa della data referendaria anche volendone fare campagna”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa in un video messaggio.

“Quello che mi ha stupito è l’acrimonia per una eventuale visita, quasi che il presidente del Senato debba chiedere scusa o addirittura il permesso per incontrare privatamente chi ritiene. Se ne facciano una ragione, li vedrò mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili“, conclude.

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