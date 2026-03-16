lunedì 16 Marzo 2026

VIDEO | La Russa: “È vero che ho invitato la famiglia nel bosco, in Senato 25. Non devo chiedere il permesso”

"Il presidente del Senato non deve chiedere il permesso per incontrare privatamente chi ritiene", osserva La Russa, stupito per l'"acrimonia" con cui è stata accolta la notizia dell'invito in Senato

di Ugo CataluddiData pubblicazione: 16-3-2026 ore 16:51Ultimo aggiornamento: 16-3-2026 ore 18:22

ROMA – “Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia. Diversi esponenti della sinistra, alcuni noti altri a me non noti, hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia secondo cui avrei incontrato un mercoledì di non si sa quale data, i genitori degli sfortunati bambini della cosiddetta famiglia del bosco. È vero che ho espresso alla famiglia la mia solidarietà ed è vero che su questo tema sono stato sempre moderato. Così come è esattamente vero che li vedrò ma non questo mercoledì, perchè questo mercoledì non ci sarà aula, non sarò a Roma e sarò come tutti in attesa della data referendaria anche volendone fare campagna”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa in un video messaggio.

Quello che mi ha stupito è l’acrimonia per una eventuale visita, quasi che il presidente del Senato debba chiedere scusa o addirittura il permesso per incontrare privatamente chi ritiene. Se ne facciano una ragione, li vedrò mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili“, conclude.

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