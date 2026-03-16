Meningite nel sud dell’Inghilterra, è allarme per possibile epidemia: controlli su 30.000 persone

ROMA – Due giovani sono morti nel Sud dell’Inghilterra, per meningite. Una vittima si è registrata all’Università del Kent e un’altra in una scuola superiore vicina, a Faversham, attorno a Canterbury: il primo era uno studente universitario di 21 anni, il secondo un 18enne all’ultimo anno delle scuole superiori. Altri 11 ragazzi sono ricoverati in condizioni serie in ospedale. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) ha disposto controlli precauzionali a vasto raggio in tutta l’area interessata: finora più di 30.000 persone sarebbero state invitate a sottoporsi a esami preventivi. Intanto, ai parenti stretti sono stati somministrati antibiotici. Il ceppo di meningite che ha ucciso le due persone non sarebbe ancora stato individuato.

Secondo la Bbc, il batterio potrebbe essersi diffuso in un nightclub di Canterbury dove sarebbero stati nei giorni scorsi alcuni studenti, tra quelli poi ricoverati. Questa la dichiarazione dell’Università del Kent: “La sicurezza dei nostri studenti e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando a stretto contatto con i team di sanità pubblica e siamo in contatto con il personale e gli studenti per garantire che ricevano i consigli e il supporto di cui hanno bisogno”.

QUALI SONO I SINTOMI DELLA MENINGITE

I sintomi della meningite includono febbre alta, vomito, rigidità del collo e un forte mal di testa che peggiora progressivamente, ma può anche causare sepsi potenzialmente letale. Possono esserci anche dolori articolari e muscolari, sensibilità alla luce intensa, mani e piedi freddi, convulsioni, confusione ed estrema sonnolenza. Il rischio, spiegano gli esperti, pè che i sintomi vengano “confusi con altre malattie come un brutto raffreddore, l’influenza o persino i postumi di una sbornia“. Chiunque manifesti sintomi di meningite o setticemia è invitato a recarsi al pronto soccorso più vicino o a chiamare il 999.

COME FUNZIONA LA MENINGITE

Alla luce del rischio epidemia in Inghilterra, il Guardian ha fatto il punto su questa pericolosa malattia. a causarla sono batteri meningococcici che si diffondono nel liquido che circonda il cervello e il midollo spinale, causando meningite, e infettano anche il flusso sanguigno, provocando sepsi. L’evoluzione della malattia è molto rapida.