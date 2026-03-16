lunedì 16 Marzo 2026

Grande Fratello VIP al via il 17 marzo: concorrenti, orario e dove vederlo

Condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Data pubblicazione: 16-3-2026 ore 13:59Ultimo aggiornamento: 16-3-2026 ore 14:22

ROMA – Da martedì 17 marzo “Grande Fratello Vip” arriva in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Al centro del racconto del reality prodotto da Endemol Shine Italy ci saranno i 16 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di “Gf Vip” ha accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House che ha riscosso grande successo su Mediaset Infinity: oltre 1.000.000 di utenti e 2.600.000 visualizzazioni.

A loro quattro si uniranno: FrancescaManzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Anche il pubblico potrà interagire nelle dinamiche della Casa completamente rinnovata.
Il secondo appuntamento con “Grande Fratello Vip” è fissato per venerdì 20 marzo.

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