VIDEO| A Firenze il turista americano butta la spazzatura nel cortile, alla vicina: “Tu paghi mille euro?”

ROMA – Turisti americani liberi di gettare il sacco dell’immondizia dalla finestra, dentro il cortile condominiale, perché hanno pagato mille euro per restare lì. La ‘motivazione’- scioccante quanto arrogante- è ripresa rigorosamente con lo smartphone e fatta girare sui social dalla vicina che si è sentita rispondere così dall’ospite -pagante- con amici in un airbnb nel centro di Firenze. E ora la denuncia social degli effetti dell’overtourism – o forse della maleducazione- nella Culla del Rinascimento è diventata virale, via social.

LA DENUNCIA “TURISTI TORNATE A CASA” CORRE SUI SOCIAL

“Questa è la realtà dell’overtourism a Firenze… Turisti che buttano la spazzatura dalle finestre perché ‘hanno pagato per essere qui’. Mentre trattano la nostra casa come un bidone della spazzatura, i locali vengono spinti fuori da affitti troppo costosi e da una totale mancanza di rispetto. Siamo stanchi di essere ospiti nella nostra città. Firenze non è il tuo parco tematico #overtourism #florence #touristsgohome” scrive Caterina su Instagram (come @Kat_Circles) pubblicando in video la registrazione della “chiacchierata” non proprio amichevole avuta con il vicino di casa del momento.

COSA È SUCCESSO

Nel video viene data anche la spiegazione: “Alcuni turisti americani hanno gettato dell’immondizia nel nostro giardino” è la scritta (in inglese) che accompagna l’immagine. Poi la scena riprende una scala interna e si sente l’inquilina residente del condominio che chiede ai vicini del momento, responsabili dell’accaduto, il perché del loro assurdo gesto. Una voce nega di averlo fatto. La vicina insiste, al che un’altra voce punta a chiudere la faccenda con una frase raggelante: “Ma tu paghi mille euro per questo posto? Io l’ho fatto, non so se l’hai fatto anche tu”.

Insomma, il giovane turista si ‘giustifica’ dell’aver gettato la spazzatura dalla finestra perché ha pagato mille euro per stare lì e può fare quello che vuole. Pertanto chiede alla donna a che titolo possa rimproverarlo. La vicina risponde piccata: “Noi paghiamo l’affitto” e ancora prosegue, decisamente arrabbiata: “Ma sei stupido? Noi viviamo qui”.

Il diverbio sarebbe avvenuto qualche giorno fa, nel centro storico di Firenze. La regista-testimone ha deciso di diffonderlo sui social per denunciare quello che definisce un effetto dell’overtourism a Firenze e le difficoltà della convivenza con turisti che decisamente non hanno rispetto né dei vicini, né della città in cui sono ospiti (pur pagando).

(video credit: Kat_circle/Ig)