Quando Sinner può tornare numero uno al mondo?

ROMA – Il tennis italiano maschile, per la prima volta, può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, oggi numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking ATP.

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Seguono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic.

Il record è reso possibile dall’ascesa alla posizione numero 18 di Luciano Darderi, quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking, da quando è stata introdotta la classifica ATP, nel 1973. Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Jannik Sinner di ridurre il gap da Carlos Alcaraz da 3.150 a 2.200 punti.

L’azzurro non può superare Alcaraz nemmeno dopo Miami, che assegna 1.000 punti, e dunque Alcaraz è sicuro di eguagliare le 66 settimane complessive da numero 1 di Sinner: accadrà il prossimo 6 aprile. Tuttavia l’azzurro non ha punti da difendere fino agli Internazionali BNL d’Italia, mentre Alcaraz, che ha confermato la semifinale raggiunta a Indian Wells nel 2025 ma ha subito contro Daniil Medvedev la prima sconfitta della stagione, nello stesso periodo vedrà uscire i 1.000 punti della vittoria a Monte-Carlo, 330 a Barcellona e solo 10 a Miami.

RANKING WTA, PAOLINI SI CONFERMA SETTIMA. PRIMA ARYNA SABALENKA

Qualche variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata dalla WTA, dopo la conclusione del ‘1000′ di Indian Wells, in California. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento.

Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini stabile sulla settima poltrona. Alle sue spalle, fa due passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ferma per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai, che scende al numero 44.

Ne fa cinque, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 143. Grazie ai quarti nel WTA 125 di Antalya sono altre sette le posizioni in più per Nuria Brancaccio, ora al numero 151. La 25enne di Torre del Greco precede Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola perde altri undici posti ed è ora numero 152. Al comando del ranking c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 74esima settimana consecutiva. La 27enne di Minsk, a segno per la prima volta a Indian Wells, ha ora 3.242 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina che, grazie alla finale nel deserto californiano, guadagna una posizione e firma il best ranking. La 26enne scavalca dunque Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, le ultime 50 consecutive), scende sul terzo gradino del podio. In quarta posizione stabile la statunitense Coco Gauff, che precede le connazionali Jessica Pegula, quinta, e Amanda Anisimova, terza americana nell’élite mondiale, che si conferma sesta.

Segue Jasmine Paolini, settima davanti all’ucraina Elina Svitolina, ottava, che guadagna una posizione rispetto alla classifica precedente, così come la 19enne canadese Victoria Mboko, nona, che firma un altro primato personale. Scivola indietro di due posti, invece, la 18enne russa Mirra Andreeva, decima.