La prima volta di Sinner (e di un italiano) a Indian Wells: battuto Medvedev in finale

ROMA – A Indian Wells il giorno delle prime volte. Nel segno dell’Italia. Il primo trionfo di Jannik Sinner in questo torneo. Il primo successo di un azzurro: nessuno prima dell’altoatesino era infatti riuscito a conquistare il titolo. Il numero 2 al mondo ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev in due set con il punteggio di 7-6, 7-6, girando a suo favore i momenti decisivi di un match equilibrato, soprattutto nel caso del secondo tie-break vinto rimontando da 4-0.

Per lui è stata la decima finale in un Masters 1000, la 34esima nel circuito Atp e ora Sinner può vantare almeno una finale in tutti gli Slam e i Masters 1000 sul cemento.

Inoltre, per lui questo è stato un successo speciale: è diventato il primo italiano con 100 partite vinte nei Masters 1000, ma anche il terzo giocatore ad avere in bacheca tutti i tornei di questa categoria sul duro.

Infine, Sinner si è avvicinato alla vetta del ranking Atp approfittando anche dell’inaspettata battuta d’arresto del rivale spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale.

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The moment @janniksin got his hands on his last remaining major hard-court title 🏆 pic.twitter.com/Imm3VpHnOl — Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2026

SINNER: “E’ UNA VITTORIA SPECIALE”

“Vincere qui è speciale. Giocare davanti a un pubblico come questo lo rende ancora più incredibile. Ora capisco perché questo è il paradiso del tennis“. Lo ha detto Jannik Sinner, vincitore della 50ma edizione del Bnp Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, e primo italiano nell’albo d’oro in singolare maschile, durante la cerimonia di premiazione, a cui ha preso parte Andre Agassi. “Averlo qui è molto speciale” ha aggiunto Sinner.

Nel suo discorso – riporta Supertennis – ha espresso apprezzamenti per il suo avversario, Daniil Medvedev, che ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale e torna in Top 10. “È bello vederti di nuovo giocare a questo livello. So che ti alleni molto, molto duramente. Hai con te un grande team. Continua così, continua a spingere. Ti auguro solo il meglio per la stagione” ha detto.

L’azzurro ha poi omaggiato “il mio team, gli amici e la famiglia che è a casa: voglio ringraziarvi perché continuate a spingermi oltre i miei limiti. Siamo arrivati qui molto, molto presto per prepararci a questo momento e ora è ancora più speciale tenere in mano questo bellissimo trofeo”.

Dopo i ringraziamenti al direttore del torneo, l’ex numero 2 del mondo Tommy Haas, ai ballboys e a tutta l’organizzazione che si è prodigata in giorni molto caldi, e non solo per quanto riguarda il tifo, Sinner ha voluto chiudere con i complimenti per Kimi Antonelli, il primo pilota italiano ad aver vinto un gran premio di Formula 1 dal 2006, che ha avuto modo peraltro di incontrare alle Nitto Atp Finals 2025. “Sono un grande appassionato di Formula 1, ed è stata una giornata speciale per l’Italia. Avere un giovanissimo italiano, Kimi, che riporta l’Italia in cima è fantastico. Quindi grazie. Grazie, Kimi. Grazie, Formula 1. Ci vediamo tutti l’anno prossimo”.