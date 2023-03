ROMA – Dal 14 marzo sono disponibili su tutte le piattaforme digitali 7 nuovi inediti dei ragazzi di Amici. Si tratta dei brani di Aaron, Angelina, Federica, NDG, Circca, Piccolo G e Wax. Intanto ferve attesa per il serale che prenderà il via il 18 marzo.

L’inedito di NDG si chiama ‘Voglio di più‘, ed è stato scritto dal cantante insieme a insieme a Dario Faini. A produrlo Durdust.

Ventidue anni, un passato di ballerino alle spalle, il rapper, all’anagrafe Niccolò Di Girolamo, non è un esordiente. Nel 2019 infatti il suo brano Panamera ha spopolato su Youtube, facendo milioni di click e portandolo a vincere un disco d’oro. Nella scuola si è distinto più volte per il suo comportamento sopra le righe. Ed è stato molto vicino all’espulsione a causa del ‘capodanno-gate‘. Lorella Cuccarini fu ferrea in quell’occasione al riguardo: “Dopo questa roba qui, alla prossima non passi”, l’ultimatum per il rapper.

AMICI, IL TESTO DELL’INEDITO DI NDG ‘VOGLIO DI PIÙ’

Quando guardo il cielo vedo tutte quelle stelle brillare brillare io voglio di più

Sono ancora in piedi

Anche se tu poi non mi credi

Scusa se non seguo gli schemi ho la testa fusa piena di problemi ok

senza direzione, seguirò la strada che mi porta al sole amerò una donna che non sa il mio nome

Perderò la voce sopra una canzone

Dammi dammi dammi dammi

Una vita spericolata come vasco un motivo in più per non cambiare affatto non affogherò le

Ambizioni nel rimpianto ho ho ho voglia di urlare al mondo chi sono davvero se mi ami davvero oh

oh ooh

Non mi capirai mai non potrai mai capire

Quando guardo il cielo vedo tutte quelle stelle brillare brillare io voglio di più

Di una vita ordinaria fatta per non sognare non lo so fare io voglio di piu

Dammi dammi dammi dammi

Una vita spericolata come vasco oh oh

Dammi dammi dammi dammi

Una vita spericolata

Io voglio di più

Guardassimo sempre il cielo

Finiremmo per avere le ali e non credo

A chi rinnega la vita perchè infondo si è arreso io non lo farò mai ho il futuro tra le mie mani

Non mi capirai mai non potrai mai capire

Quando guardo il cielo vedo tutte quelle stelle brillare brillare io voglio di più

Di una vita ordinaria fatta per non sognare non lo so fare io voglio di piu

Dammi dammi dammi dammi

Una vita spericolata come vasco oh oh

Dammi dammi dammi dammi

Una vita spericolata

Io voglio di più

Questa luce su di me non spegnerà finchè la notte cantiamo la notte sognamo la notte uouh oh oh

ooh

Quando guardo il cielo vedo tutte quelle stelle brillare brillare io voglio di più

Io voglio di piu

Dammi dammi dammi dammi

Una vita spericolata come vasco oh oh

Dammi dammi dammi dammi

Una vita spericolata

Io voglio di più