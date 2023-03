Aldo Moro, un volume Indire che attraversa la storia dell’Italia repubblicana

ROMA – È disponibile sul sito di Indire il nuovo volume ‘Aldo Moro e l’Italia Repubblicana. Itinerari di storia, didattica e pedagogia‘. Il testo, scaricabile gratuitamente in E-pub e Pdf, è realizzato da Indire e curato da Fausto Benedetti, dirigente di ricerca, e Giovanni Iannuzzi, con un’appendice di Gloria Bernardi. Il progetto raccoglie i contenuti emersi da un percorso formativo rivolto agli insegnanti promosso dall’Istituto, con il supporto dell’Università Telematica degli Studi IUL.



Il volume si propone ai docenti come uno strumento di formazione in grado di coniugare l’insegnamento della storia e la biografia di un protagonista della Repubblica italiana, a nozioni pedagogiche, a processi di ricerca, all’innovazione digitale, alle competenze e, nel complesso, alle nuove metodologie didattiche. Una delle fasi centrali della ricerca è stata dedicata al ‘fare’ e ‘narrare’ la storia lavorando con diverse tipologie di fonti. Si tratta di una strategia didattica che ha permesso di aprire nuovi orizzonti di analisi nello studio del passato per un apprendimento basato sulla ricognizione critica, la valorizzazione della cittadinanza attiva e l’insegnamento dell’educazione civica.



Dalla progettazione di queste attività formative sono emerse le esperienze degli insegnanti che hanno coinvolto in modo attivo i loro discendi. In questo contesto, le strategie didattiche messe in atto o prefigurate richiamano gli spunti sperimentali attraverso le diverse e-tivity svolte per ciascun modulo, con particolare riferimento alla metodologia del webquest, che molto bene si presta a sviluppare un lavoro di gruppo in rete su tematiche di storia contemporanea e di attualità. È apparso naturale offrire al lettore alcuni esempi nei quali si evidenzia l’intreccio tra storia e didattica che si è venuto sviluppando all’interno del percorso che, per quanto riguarda i suoi aspetti più squisitamente pedagogici, è in linea con il pensiero di Aldo Moro che, rivolgendosi ai giovani, si esprimeva dicendo: “Prendete allora nelle vostre mani il destino del nostro Paese. Fate vostra la storia nazionale”.



Il lavoro di documentazione consente, infine, di ripercorrere l’evoluzione storiografica in Italia. Sulla base di queste premesse, è possibile tracciare le implicazioni pedagogiche e didattiche del fare esperienza educativa dove, in questo caso, la storia di una figura tanto significativa si offra come un’occasione esperienziale coinvolgente e didatticamente efficace. La linea di ricerca Indire che ha sostenuto questo progetto di conoscenza e comunicazione storica si caratterizza per la tendenza a voler tenere insieme un approccio di trasversalità disciplinare, privilegiando le diverse azioni strategiche di insegnamento: dalla didattica modulare al Service Learning, dalla didattica della memoria alla storia attiva, sino alla didattica breve. Molte di queste metodologie sono state particolarmente utilizzate durante i lunghi mesi di lockdown e di DAD che hanno accelerato i processi di acculturazione tecnologica sia negli adulti che negli studenti.



La ricerca, che viene presentata oggi, in occasione del 45° anniversario della strage di via Fani e del rapimento di Moro, vuole realizzare un modello replicabile e una buona prassi per lo studio di altri casi o di progetti simili per migliorare la qualità dell’offerta formativa, nell’ottica dell’innovazione didattica e culturale. Qui il link per scaricare gratuitamente il volume: https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/03/Aldo-Moro-e-l-Italia-repubblicana.pdf