‘Che Dio ci aiuti 7’, il 16 marzo l’ultima puntata: le anticipazioni

ROMA – Ultimo appuntamento, questa sera, giovedì 16 marzo, su Rai 1 con la serie tv ‘Che Dio ci aiuti 7′. Nell’ultima puntata della settima stagione tornerà l’amata Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci, che accorrerà in soccorso di Azzurra (Francesca Chillemi). Quest’ultima nell’episodio dal titolo “Dire Fare Impicciare”, deve fare i conti con una scoperta che riguarda il passato di Sara. Azzurra, non sapendo cosa fare, ne parla con Suor Teresa che le consiglia riservatezza. La novizia non è però convinta che mantenere il segreto sia la cosa più giusta, intanto Sara deve affrontare i propri fantasmi. Nel mentre scopre che l’arrivo del ragazzo con cui si sta frequentando ad Assisi non è casuale.

A seguire, nell’episodio “La ricerca della felicità”, Sara apprende la notizia sul piccolo Elia: Suor Teresa chiama i servizi sociali e condanna la scelta di Azzurra. Quest’ultima, dispiaciuta per l’accaduto, chiede aiuto a Suor Angela. Le altre due nuove arrivate al convento, Ludo e Cate, ignare di tutto, credono che Sara ed Emiliano (Pierpaolo Spollon) siano destinati a stare insieme. Ignorano però che il ragazzo ha altri piani, che coinvolgono Corinna.