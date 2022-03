Comunali Palermo, Lentini: “Resto candidato sindaco fino al voto”

PALERMO – “Sono candidato sindaco e tale resto fino alla data delle elezioni, non mi sposto di una virgola”.

Totò Lentini, capogruppo dei Popolari e autonomisti all’Assemblea regionale siciliana e candidato sindaco a Palermo, assicura che andrà fino in fondo nella corsa per la successione a Leoluca Orlando.

Lentini, politico di lungo corso, guida la lista Alleanza per Palermo ed è uno dei tanti nomi in ballo nel centrodestra per il capoluogo siciliano.



“Sono l’unico palermitano ‘doc’ da generazioni. Nessuno degli altri candidati parla di progetti – afferma alla Dire – ma soltanto di stategie politiche. Tutto questo a Palermo non serve, la città ha bisogno di una persona che conosca bene il territorio e le periferie per poi potere interloquire con Roma.

Dobbiamo mettere mano alla macchina amministrativa – prosegue – in un Comune ormai quasi al dissesto”.



Altre forze politiche lo hanno contattato per chiedergli il ritiro della candidatura “ma io tiro dritto – spiega -, non mi interessano le alchimie in chiave Regionali”. L’ultimo nome ufficialmente in campo è quello dell’ex rettore dell’università di Palermo Roberto Lagalla: “Persona perbene e stimata – osserva Lentini – ma non credo abbia il necessario grado di conoscenza del territorio che serve a un sindaco”.