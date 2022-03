Ucraina, Zabaloueff (Croce Rossa): “Incertezza negli occhi dei bambini”

ROMA – “C’era un bimbo di un anno e mezzo e poi tanti altri più grandi, di cinque o anche dieci o 12 anni; molti di loro avrebbero dovuto essere a scuola e invece, costretti a lasciare la loro casa, montavano sul pullman chiedendo dove erano diretti e cosa avrebbero trovato”: a parlare è Maxime Zabaloueff, operatore della Croce Rossa in Ucraina.

La sua testimonianza riguarda il trasferimento ieri di centinaia di persone, sia adulti che minorenni, dalla città nord-orientale di Sumy. “C’era il cessate il fuoco e la situazione appariva calma ma nei figli e nei genitori si leggeva la sensazione di trovarsi come di fronte a un grande salto” sottolinea Zabaloueff, in un messaggio condiviso con l’agenzia Dire. “Mi ha colpito vedere come in tanti avevano sperato di poter restare ancora un po’ nelle loro case e poi, soprattutto, mi ha colpito la loro incertezza: volevano sapere dove erano diretti e se avrebbero trovato un posto dove poter riposare, mangiare e stare al sicuro”.

Le persone sfollate hanno raggiunto la città di Lubny, nella regione di Poltava, a circa 150 chilometri di distanza in direzione sud-ovest, più lontano dalla linea del fronte. Zabaloueff continua: “Qualcuno mi ha anche chiesto se avrebbe potuto ripartire e poi lasciare l’Ucraina raggiungendo l’Europa; voleva sapere cosa avrebbe trovato dall’altra parte del confine”.

I trasferimenti da Sumy, con l’impiego di circa cento pullman, sono stati coordinati dal Comitato internazionale della Croce Rossa e dalla Croce Rossa ucraina. L’operazione è partita dopo il via libera delle forze russe. Secondo l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), gli ucraini che hanno attraversato il confine per cercare rifugio all’estero sono già più di tre milioni.