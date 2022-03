Giornata della memoria in Basilicata, Scanzano Jonio la piazza scelta da Libera contro le mafie

POTENZA – Sarà Scanzano Jonico, in provincia di Matera, la piazza scelta da Libera in Basilicata per la ventiduesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, lunedì 21 marzo. Le iniziative si svolgeranno in simultanea con la piazza principale a Napoli e assieme ad altri centinaia di luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina. La scelta dei luoghi in cui svolgere le iniziative del 21 marzo non è mai casuale.

“Ecco perché Libera Basilicata – spiega l’associazione in una nota – non poteva non scegliere il Metapontino e, in particolare Scanzano Jonico, da anni scenario di organizzazioni criminali non solo di passaggio ma radicate in un’area e in un Comune commissariato per infiltrazioni mafiose dal dicembre 2019 al 2022 e ancora oggi commissariato perché il sindaco eletto è stato ritenuto in candidabile. Sono stati innumerevoli, inoltre, gli atti ritorsivi nei confronti di privati, imprenditori e giornalisti e le rapine a mano armata ai danni di attività commerciali”.

Una situazione che, secondo Libera, ha dato una spinta molto forte all’istituzione della sezione lucana della Direzione investigativa antimafia, inaugurata pochi giorni fa. “Occorre non spegnere mai i riflettori, non nascondere la testa sotto la sabbia e non aver paura di mostrare la consapevolezza delle ferite inferte ai territori – afferma l’associazione contro le mafie – perché solo grazie a questa consapevolezza si può arrivare alla cicatrizzazione e alla riscoperta di ciò che di bello c’è nel territorio”. L’iniziativa si svolgerà in piazza Gramsci a partire dalle 10 e potrà essere seguita sulla pagina Facebook di Libera Basilicata.