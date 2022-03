Donna uccisa a Lentino, il marito confessa il delitto

PALERMO – Massimo Cannone, l’uomo fermato ieri sera dalla polizia per l’omicidio della moglie, Naima Zahir, la donna di origini marocchine uccisa con una coltellata alla gola nella cittadina siracusana, ha confessato il delitto. La confessione è arrivata nella tarda serata di ieri negli uffici del commissariato di Lentini, dove gli agenti della squadra mobile di Siracusa lo hanno condotto dopo l’esecuzione del fermo deciso dalla Procura aretusea. Subito dopo la scoperta del delitto, l’uomo aveva raccontato agli inquirenti che la moglie si era tolta la vita, ma la sua versione dei fatti non ha retto davanti alle evidenze della Scientifica.

ALDROVANDI: “INVEROSIMILE CHE NAIMA SI SIA SUICIDATA“

“Risulta decisamente inverosimile quanto affermato dal marito di Naima, sul fatto che la donna si sarebbe suicidata e lui avrebbe tentato di salvarla. Innanzitutto, perché si tratta di una modalità del tutto anomala per togliersi la vita, e in secondo luogo perché invocare una sorta di momentaneo raptus collide con la pulizia del luogo del delitto che invece coincide con il tentativo di alterare una scena del delitto e soprattutto con uno stato emotivo sotto choc, quale può essere quello di colui che trova la moglie a letto, presumibilmente in un lago di sangue, vista la modalità della morte”. Lo ha dichiarato l’avvocata Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio nazionale Sostegno vittime, a proposito del presunto femminicidio avvenuto a Lentini (Siracusa). “La Sicilia, purtroppo, è una delle regioni con il più alto numero di femminicidi. Ben 12, nel 2021, su 114 in totale”, ha concluso.