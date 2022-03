Napoli, alunni giocano a scuola con due pistole: arrivano i Carabinieri

NAPOLI – A Napoli, in un istituto scolastico superiore di Soccavo, una insegnante ha sorpreso delle sue alunne mentre giocavano con due pistole. La preside della scuola ha allertato il 112. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti e hanno recuperato le due armi, repliche di una Beretta 92. Erano senza tappo rosso e piombatura interna.

Secondo quanto ricostruito, le pistole erano state portate per gioco in aula da uno degli alunni della classe. I compagni, incuriositi, hanno iniziato a ‘giocarci’, con selfie e video per i social. Le armi sono state sequestrate. Sono in corso accertamenti.