Accordo Ama-sindacati: la domenica servizio rifiuti in ordinario

ROMA – “La presenza in servizio in ordinario nella giornata di domenica verrà incentivata prevedendo la corresponsione, oltre alla normale retribuzione, di un importo aggiuntivo che verrà graduato qualora, oltre alla presenza domenicale, il lavoratore garantisca anche la presenza nella giornata del sabato precedente e/o in quella del lunedì successivo”. Questo il passaggio principale dell’accordo Ama-sindacati raggiunto in merito ai nuovi turni di lavoro di Ama il sabato e la domenica e durante le notti. È quanto apprende l’agenzia Dire.

L’intesa raggiunta prevede che l’incentivo per i giorni di sabato, domenica e lunedì sarà integralmente assorbito dall’abbattimento degli straordinari in festivi e prefestivi. Ciò consentirà una diminuzione dei costi, assicurando la domenica un servizio in ordinario e non più in straordinario. Non è tutto. Gli autisti passeranno da 100 a 140 la mattina, da 40 a 90 la notte e si arriverà a un massimo di 235 autisti l’intera domenica. “Si tratta di un accordo epocale”, è il commento che filtra da ambienti Ama al termine della riunione.