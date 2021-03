Genova, il ‘ponte delle ratelle’ sarà intitolato alla vittime del Morandi

GENOVA – Il “ponte delle ratelle” sarà intitolato alle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi. La passerella sul Polcevera diventata, in questi mesi, luogo di ritrovo e di memoria per chi ha perso la vita nella tragedia del 14 agosto 2018 verrà ribattezzata con un nome scelto dal comitato Ricordo vittime Ponte Morandi. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio comunale di Genova, approvando una mozione presentata dalla consigliera del Pd, Cristina Lodi, e dall’ex candidato sindaco del centrosinistra, Gianni Crivello, che hanno portato in Sala Rossa la proposta della Società operaia cattolica di Santa Maria e San Bartolomeo della Certosa.

LEGGI ANCHE: Il motociclista Oddera e Spiderman sorprendono i bimbi del Gaslini di Genova