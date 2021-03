Covid, 20.396 contagi. Scende il tasso di positività a 5,5%

ROMA – Con 20.396 nuovi contagi a fronte di 369mila tamponi nelle ultime ventiquattro ore, il tasso di positività per Covid in Italia scende al 5,5%. Ieri erano stati registrati 15.267 casi con 179.015 tamponi, per un tasso dell’8,5%. Sono 502 i decessi per coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore, ieri i morti erano stati 354 e due giorni fa 264. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

LEGGI ANCHE: AstraZeneca, Ema: “Verifiche su correlazione vaccino-coaguli sangue. Decisione giovedì”