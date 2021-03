Lunedì webinar contro gli abusi della filiera psichiatrica

ROMA – A un anno dall’uscita del testo ormai best seller “La Filiera Psichiatrica in Italia – Da Basaglia a Bibbiano e fino al tempo del Coronavirus” di Vincenza Palmieri e mentre altre pubblicazioni sono in libreria, tra cui il nuovo volume “Bambini Prigionieri” (di V. Palmieri e F. Miraglia) ed ulteriori opere già alla stampa, si torna a parlare di Diritti Umani e Filiera Psichiatrica, con un evento unico organizzato dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare per continuare a testimoniare e dare voce a chi può ancora parlare.



“Il grande tema della Difesa dei Diritti Umani e dei Bambini contro ogni abuso della Filiera Psichiatrica in Italia non può essere un fatto localistico, privato, riservato a pochi, ma deve giungere e dev’essere condiviso con chi è in grado – attraverso la propria Arte, la propria Scienza e la propria Cultura – di moltiplicare e amplificare all’infinito la voce di cui questi Diritti e queste Tutele oggi hanno bisogno” (V. Palmieri).



Il webinar – che sarà trasmesso in diretta simultanea USA ed EU lunedì 22 marzo alle 19.30 – si propone dunque come importante occasione di incontro e di scambio nell’ottica di fornire un contributo concreto alla battaglia per la difesa dei Diritti Umani e dei Diritti dei Bambini e contro il sistema della Filiera Psichiatrica, e vedrà a tal fine la presenza di illustri protagonisti del mondo della Scienza, dell’Arte, dell’Economia, della Cultura.

Insieme all’Autrice e Presidente INPEF Vincenza Palmieri, interverranno: il giornalista e saggista Francesco Borgonovo, Vicedirettore del quotidiano “La Verità”, che mai ha spento i riflettori sul fenomeno e sull’ideologia del Sistema Bibbiano; una presenza d’eccezione, quella del Colonnello Sergio De Caprio, meglio noto con il nome di “Capitano Ultimo”, un simbolo della lotta contro le mafie e il voto di scambio, una vita – a livello professionale e umano – da sempre improntata alla salvaguardia della legalità e della giustizia; Emanuele Gisci, Vice Presidente e Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del II Municipio, che annuncerà una grande proposta istituzionale nell’ambito della tutela delle famiglie e dei bambini, in collaborazione con INPEF; il Giurista Francesco Miraglia, Esperto in Diritto di Famiglia e Diritto Minorile e l’Avvocato Francesco Morcavallo, già Giudice del Tribunale per i Minorenni, entrambi da tempo impegnati nella difesa di tanti bambini e di tante famiglie, un lavoro costante che ha portato, al fianco di Vincenza Palmieri, a importanti vittorie e grandi risultati; ancora, l’entomologo forense e perito di fama mondiale Stefano Vanin, Presidente dell’Associazione Italiana ed Europea di Entomologia Forense, con un importante focus scientifico sul valore della prova oggettiva nella ricerca della verità e della giustizia, e Tommaso Varaldo, Consigliere del Comune di Chieri.

Ad intervallare gli interventi dei relatori, le performance degli straordinari Artisti per i Diritti Umani, che ancora una volta amplificheranno con la loro voce, la loro musica e la loro Arte il messaggio umanitario di cui sono portatori: il giovanissimo talento Angelo Antonio Ferrara, una passione per il canto coltivata fin da piccolo e già dimostrata su numerosi palchi romani e nazionali, tra cui quello di Sanremo Junior; l’attrice e cantautrice Paola Galligani, che ci regalerà una toccante lettura tratta dal libro “La Filiera Psichiatrica in Italia” di V. Palmieri; l’attore e regista Fabio La Rosa che insieme alla Compagnia Teatrale dei Diversi Talenti dei Giovani del Pirandello, tornerà a toccarci l’anima con immagini e parole e metterà in scena il brano “Comunque belli” di V. Palmieri; ancora, direttamente da Sanremo, il Maestro Gaspare Maniscalco, una strepitosa carriera ricca di successi nel panorama concertistico nazionale e internazionale, che ci incanterà per l’occasione con i magici virtuosismi del suo violino; e infine, il Campione nazionale di danza paralimpica Eugenio Migliaccio, un ballerino davvero unico che non si è fatto fermare dalla condizione fisica, ma che anzi, insieme ai suoi genitori, ogni giorno la affronta a suon di musica e movimenti di danza.

Degli interpreti speciali, che attraverso le corde dell’emozione, parleranno al cuore sempre nel segno dei Diritti Umani e dei Diritti dei Bambini e contro ogni forma di abuso diagnostico e di violazione alla Dignità e alla Libertà della Persona.



Non mancheranno inoltre i saluti degli Enti Aderenti nelle persone dei loro Presidenti e massimi rappresentanti che con grande entusiasmo partecipano all’iniziativa: Ernesto Carpintieri, Presidente AEREC (Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali); Francesco Cattani, Presidente dell’Associazione Angeli & Demoni #unitiperibambini;

Vincenzo Cortese, Segretario Generale della Norman Academy; Enrico Del Core, Presidente del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani; Riccardo Giordani, Duca di Willemburg e Gran Cerimoniere della Norman Academy; e la giornalista e amica Paola Zanoni, Presidente dell’Academy of Art and Image.

Tutti gli ospiti partecipanti sono stati intervistati: è possibile leggere le loro dichiarazioni a questo link e sulle pagine Facebook INPEF e LinkedIN INPEF. Condurranno l’Evento Clara Centili e Laura Fidanza.



Una serata estremamente ricca di emozioni e di saperi, di esperienze, di testimonianze, di momenti che insieme daranno ancora una volta grande forza al messaggio e allo scopo di questa speciale iniziativa. Un Evento promosso infatti anche per dare merito al prezioso apporto di tutti quei “protagonisti della Filiera buona, amici, volontari, genitori, giornalisti, professionisti coraggiosi che giorno e notte, con il loro lavoro incessante, si sono sporcati le mani e che i Minori li hanno slegati, dando il via alla più grande Riforma Sociale di fatto esistente nel nostro Paese”.