Tg Musica, edizione del 16 marzo 2021

LAURA PAUSINI CANDIDATA AGLI OSCAR CON ‘IO SÌ/SEEN’

“Una nomination che va oltre ogni desiderio”. Non ci crede ancora Laura Pausini, che – a due settimane dalla vittoria del suo primo Golden Globe – ora si ritrova a concorrere anche agli Oscar. Lo fa con la sua ‘Io sì/Seen’, brano del film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti e con Sophia Loren che è candidato nella categoria ‘Miglior canzone originale’. “Questa nuova nomination è più travolgente che mai a livello emotivo perché è molto importante anche per il nostro Paese e per la cultura italiana”, ha detto orgogliosa la popstar commentando la notizia sui suoi social. Ora non resta che attendere la cerimonia di premiazione in programma il 25 aprile, per scoprire se l’ambita statuetta arriverà in Italia.

COLAPESCE E DIMARTINO CONQUISTANO TUTTE LE CLASSIFICHE DIGITALI

È ‘Musica leggerissima’ mania ormai. La canzone di Colapesce e DiMartino, a più di una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, continua a macinare risultati. Il brano, arrivato quarto alla kermesse, resiste alla numero uno di tutte le classifiche digitali. Un successo travolgente che fa anche conquistare al singolo il suo primo disco d’oro. Con i suoi richiami agli Anni 80 e un ritornello che rimane impresso sin dal primo ascolto, ‘Musica leggerissima’ è anche la canzone più virale di Sanremo 2021, regina delle ricerche su Google che la incoronano primo tormentone dell’anno. E da venerdì 19 marzo arriva su tutte le piattaforme ‘I mortali²’, nuova edizione del primo album congiunto di Colapesce e DiMartino.

I NEGRAMARO REGALANO UN’ANTEPRIMA DEL LORO TOUR IN STREAMING

I Negramaro torneranno dal vivo ad ottobre ma sono pronti a riempire l’attesa per i concerti. Lo faranno con un live in streaming, anteprima del ‘Contatto tour’ che riporterà i fan nei palazzetti di tutta Italia il prossimo autunno. Giuliano Sangiorgi e il resto della band si esibiranno il 19 marzo alle 21 su LiveNow, in diretta da ‘La lanterna Rome’, speciale location della Capitale dalla quale faranno partire il ‘Primo contatto’, questo il nome dello show voluto fortemente dal gruppo. I biglietti per partecipare sono ancora disponibili sul sito di LiveNow.

WRONGONYOU ANNUNCIA IL ‘SONO IO LIVE’

Wrongonyou non vede l’ora di tornare a cantare dal vivo e annuncia il ‘Sono io live’, il tour che lo porterà in giro per l’Italia a fine anno. Alle tappe di Milano e Roma originariamente previste a febbraio 2020 e in sospeso da allora, si aggiungono altre cinque date che comprendono Bari, Santa Maria a Vico (in provincia di Caserta), Torino, Bologna e Roncade (in provincia di Treviso). I concerti, al via il 5 novembre, prendono il nome da ‘Sono io’, il nuovo album di inediti, uscito per Carosello Records il 12 marzo dopo la partecipazione di Wrongonyou nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Il disco è stato anticipato proprio dalla canzone in gara ‘Lezioni di volo’.