Accordo Pfizer-Ue: in arrivo a giugno dieci milioni di dosi di vaccino

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – In arrivo dieci milioni di dosi di vaccino entro giugno grazie a un accordo raggiunto tra la Commissione europea e Pfizer-BioNTech. Le dosi saranno un anticipo delle 100 milioni già acquistate dall’Unione Europea, il cui arrivo è previsto per il terzo e il quarto trimestre del 2021. “So quanto sia critico il secondo trimestre per le nostre strategie di vaccinazione” ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. L’accordo, che porterà le dosi totali di Pfizer-BioNTech nel secondo trimestre a oltre 200 milioni, rappresenta per gli Stati membri la “possibilità di colmare le lacune nelle consegne”.

