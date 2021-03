Portogallo, Svezia e Lettonia sospendono il vaccino AstraZeneca

ROMA – Anche il Portogallo, la Svezia e la Lettonia hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19, in attesa del pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco (Ema).

La scelta dei governi di Lisbona, Stoccolma e Riga fa seguito a quelle assunte in precedenza da Germania, Italia, Francia e Spagna come misura precauzionale dopo la comparsa di alcuni episodi di trombosi in persone che nei giorni scorsi avevano ricevuto il vaccino anglo-svedese.