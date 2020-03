Catalfo: “Stanziati 1,2 miliardi per congedi e baby sitter”. E la quarantena sarà considerata malattia

ROMA – “Il periodo quarantena sara’ considerata come malattia nel settore privato”. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Consiglio dei ministri. Non è la sola novità.

Nel decreto varato oggi dal governo “c’è il congedo parentale speciale per 15 giorni che potra’ prevedere in alternativa un bonus bonus baby sitter da 600 euro”, ha aggiunto Catalfo, spiegando che per queste misure lo stanziamento è pari a “1 miliardo e 200 milioni”.