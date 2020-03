Coronavirus, l’appello del centro antiviolenza ‘Emma’ di Torino: “Noi ci siamo, ma servono mascherine”

ROMA – “Le donne che ci contattano per la prima volta sono calate, non ci chiama quasi nessuna. Questo ci preoccupa molto. A loro vorrei dire che non sono sole: noi ci siamo, le capiamo e siamo disponibili ad ascoltarle”. A parlare all’agenzia di stampa Dire e’ Anna Maria Zucca, presidente dei centri antiviolenza E.m.m.a. di Torino e Pinerolo, nati dalla fusione delle associazioni ‘SvoltaDonna’, attiva da 12 anni, e ‘DonneFuturo’, presente sul territorio piemontese da oltre 20, nella rete D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza.

Unite da circa due anni nella gestione di tre case rifugio (complessivi 27 posti per donne e minori), quattro case per l’emergenza e tre per l’autonomia, sei sportelli Asl, uno sportello al campus Einaudi dell’universita’ di Torino e uno all’Ikea – per un totale di circa 400 contatti l’anno – le operatrici torinesi non si sono fermate di fronte all’emergenza coronavirus: “Quando c’e’ stata la chiusura totale abbiamo dovuto rivedere tutto– spiega la presidente di E.m.m.a.- In una riunione ogni operatrice (in tutto le dipendenti sono 13, ndr) ha fatto il punto sulle donne che segue e, per fortuna, la maggior parte erano in un momento in cui le si poteva telefonare. Ci siamo organizzate per essere disponibili via Skype o via telefono (numero verde: 800 093.900; cav ‘SvoltaDonna’ 0121062380; cav ‘DonneFuturo’ 0115187438, ndr), ma se le donne vogliono venire possono farlo, con le dovute cautele. Le operatrici sono nei cav a turno- chiarisce- Sono in tre a Torino, una volta a settimana, e la domenica si alternano. Con le altre abbiamo condiviso insieme per questioni di sicurezza di farle stare in ferie ed essere reperibili per le emergenze. A Pinerolo le operatrici sono presenti due volte a settimana nel centro, gli altri tre giorni sono coperti da collaboratrici che gestiscono l’emergenza h24. In questo modo si garantisce il numero verde e una presenza costante nei due centri antiviolenza”.

Anche “nelle case rifugio il personale continua ad essere presente- puntualizza Zucca- e questa emergenza ha creato spirito di solidarieta’ e molta collaborazione. Qualunque tipo di malessere e’ stato messo da parte e tutte si sono impegnate a pulire benissimo la casa”. Non solo. Le operatrici di E.m.m.a. hanno deciso di mantenere attivo anche il servizio di banco alimentare e farmaceutico, offerto a tutte le donne prese in carico che vivono situazioni di difficolta’ economica. “Ci siamo attrezzate con guanti e carrello, limitando i contatti e facendole venire una per volta- racconta Zucca- Anche i punti di raccolta delle denunce continuano a funzionare. Il Codice Rosso resta valido e dagli ospedali abbiamo avuto i nominativi dei referenti specializzati su violenza sessuale e maltrattamenti, che gia’ conosciamo”.

La rete territoriale antiviolenza e’ in funzione, ma il problema, anche in cav e case rifugio, e’ la mancanza di mascherine: “Siamo terrorizzate perche’ pensiamo al momento in cui ci sara’ un’emergenza- sottolinea Zucca- Nel momento in cui questa situazione si stabilizzera’ le donne che si trovano con un compagno o marito maltrattante vivranno una situazione di estremo pericolo e ci aspettiamo che prima o poi le richieste ci saranno. I periodi in cui le donne chiedono aiuto di piu’ sono le vacanze estive, le feste di Natale“. Momenti in cui la convivenza si fa piu’ serrata.

“Questo stress continuo a un certo punto viene fuori”. Per questo, conclude, “e’ fondamentale ricordare alle istituzioni che ci siamo anche noi tra i gruppi che continuano a lavorare e che hanno bisogno di mascherine“.