L’Europa su Marte: Exomars 2022

L’Europa andrà su Marte, ma non quest’anno. La missione Exomars, la cui partenza era attesa a breve, slitta al 2022. Bisogna infatti ripetere alcuni test per verificare che tutte le componenti del modulo di discesa e del rover rispondano al meglio: per andare sul pianeta rosso non ci possono essere errori. Finora ad atterrare su Marte c’è riuscita solo la Nasa, l’arrivo sulla sua superficie non è una cosa semplice. Exomars, missione dell’Agenzia spaziale europea in collaborazione con la russa Roscosmos, vede una grande partecipazione italiana a livello industriale e scientifico. Il primo segmento della missione risale al 2016, quando il lander Schiaparelli tentò l’atterraggio, mancato per poco.

Di tutti questi aspetti abbiamo parlato con Raffaele Mugnuolo dell’Unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’Agenzia Spaziale Italiana.A partire dallo slittamento della partenza.

“Non c’è stato un evento particolare- chiarisce Mugnuolo- E’ che per arrivare al lancio bisogna essere pronti un certo numero di mesi prima, tutte le componenti di cui è fatta la missione devono superare delle revisione. Se ci sono degli aspetti non ancora consolidati vanno chiariti. L’arrivo sulla superficie di Marte non è una cosa semplice. Solo la Nasa ci è riuscita finora ad arrivare correttamente sulla superficie. Sarebbero bastati due o tre mesi di tempo, purtroppo la data di lancio non è variabile”.

La prossima possibilità di partenza per Exomars non ci sarà prima di 780 giorni.

“La finestra di lancio si determina in base alla posizione reciproca dei due pianeti. Va considerato che i due pianeti si muovono a velocità diverse e hanno anche un periodo intorno al Sole diverso- spiega Mugnuolo all’Agenzia Dire-, Marte ci impiega 26 mesi per fare un giro intorno al Sole, la Terra circa la metà, bisogna trovare il momento in cui entrambi sono in opposizione rispetto al Sole, entrambi dalla stessa parte. E c’è un momento in cui sono alla distanza minima. Quella è la finestra di lancio, così il viaggio dura il meno possibile“.