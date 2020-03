La7

Eden: un pianeta da salvare | 21.15

Licia Colò va alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo. Conoscenza del pianeta tra bellezze e criticità, per dimostrare quanto i vari luoghi della terra siano tutti interconnessi tra loro.

TV8

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti | 21.15

Talent show culiario. Alessandro arriva a Hong Kong. Alessandro, Ermanno, Christian e Etefano si sfidano per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante italiano della citta’.

Nove

Little Big Italy | 21.25

Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Real Time

Vite al limite | 21.15

Le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Seguiremo il loro percorso tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche ancora da superare.