Coronavirus, i consigli degli psicologi d’emergenza per gestire le emozioni

NAPOLI – “Per evitare di esserne travolti, basta comprenderle”. Inizia con queste parole il video sulle emozioni da coronavirus Covid-19 realizzato dalla Sipem Sos Federazione – Società italiana Psicologia dell’emergenza e condiviso su Facebook anche dalla Regione Campania.

Sono 6 quelle che possono essere legate alla situazione di emergenza in cui ci troviamo: paura, rabbia, ansia, sospetto, infodemia, confusione.

Viene spiegato in cosa consiste ognuna di queste e come affrontarle. Tra i consigli ci sono quelli, per contrastare la “bulimia di informazioni”, di “scegliere una fascia oraria per consultare aggiornamenti delle fonti ufficiali” e di “astenersi dal condividere e commentare post polemici e dal fomentare emozioni negative altrui”.