Olimpiadi 2026, Flora Tabanelli bronzo nel Big Air dello sci freestyle

ROMA – Splendida medaglia di bronzo per Flora Tabanelli nel Big Air dello sci freestyle. L’azzurra ha totalizzato 178.25 punti. L’oro è andato alla canadese Meghan Oldham con 180.75, argento invece per la cinese Eiling Gu con 179.

Quella conquistata da Tabanelli è la prima medaglia del freestyle italiano ai Giochi. La diciottenne, al debutto a cinque cerchi, ha compiuto una vera impresa: era infatti reduce dalla lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata a novembre scorso. Un infortunio che ha suggerito alla campionessa del mondo e detentrice della Coppa del Mondo di seguire, in accordo con lo staff medico federale, una terapia conservativa e riabilitativa nell’ottica di affrontare le Olimpiadi ‘di casa’.

E così, senza gare in stagione, Flora Tabanelli si è giocata tutto nella sfida di Livigno vincendo una medaglia storica.

Ed in questa incredibile finale c’è spazio anche per Maria Gasslitter: la diciannovenne altoatesina è ottima nona, migliorando il decimo posto conquistato pochi giorni fa nella finale dello SlopeStyle. Una serata magica per le due azzurre, con Gasslitter pronta a mettere a referto 159,25 punti, in quella che è la sua prima vera stagione tra le big.

CURLING, PRIMA VITTORIA ITALIA FEMMINILE: BATTUTI GLI STATI UNITI

Prima gioia. L’Italia femminile di curling ha ottenuto la sua prima vittoria nel girone di qualificazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Le azzurre hanno sconfitto 7-2 la selezione degli Stati Uniti. Per Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), che venivano comunque da 5 sconfitte in altrettante gare, la corsa alle semifinali è compromessa.

SALTO, DOMINA IL MALTEMPO: ITALIA DECIMA, ORO ALL’AUSTRIA

Oro all’Austria nel Super Team di salto con gli sci. Nel segno del maltempo, che ha costretto gli organizzatori ad annullare la ‘finale’ e assegnare le medaglie sulla base delle prime due prove. L’argento è andato alla Polonia, il bronzo alla Norvegia. Decima l’Italia con Giovanni Bresadola e Alex Insam.