Arco degli Innamorati, sopralluogo del presidente Decaro a Melendugno dopo il crollo

BARI – Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si è recato, insieme al sindaco Maurizio Cisternino, a Torre Sant’Andrea e a Torre dell’Orso, sul litorale di Melendugno (Lecce), per un sopralluogo utile a verificare le condizioni della costa dopo il crollo avvenuto nella giornata di San Valentino.

“Abbiamo perso un elemento naturale simbolico della nostra terra, della nostra Regione, conosciuto ai più – ha detto Decaro – come l’Arco degli Innamorati, peraltro nella fatale coincidenza del giorno di San Valentino. Perdiamo anche un attrattore turistico e un tratto di roccia che per la sua particolare conformazione creatasi nel tempo rappresentava uno scorcio di bellezza di questo territorio. Purtroppo il crollo di queste ore è la conseguenza di fenomeni naturali che oggi vengono accelerati e intensificati dai cambiamenti climatici, che danno vita ad eventi metereologici, come la coda del ciclone Oriana che ha lambito la Puglia qualche giorno fa. In passato, lungo quel tratto di litorale, sono già stati realizzati interventi ma che non sono più sufficienti a proteggere una costa sempre più esposta. Oggi dobbiamo necessariamente mettere in campo opere di protezione che possano rallentare questi fenomeni naturali, che purtroppo non si possono bloccare, ma possono essere certamente mitigati”.

“Con il sindaco – ha aggiunto Decaro – stiamo effettuando ulteriori sopralluoghi in altre zone del territorio, perché non si tratta di un caso isolato. Ci sono situazioni analoghe lungo questo tratto di litorale e in tutta la regione a cui dobbiamo fa fronte, insieme agli esperti e agli enti locali che devono essere supportati dalla Regione. Esistono finanziamenti statali erogati dal ministero dell’Ambiente tramite la piattaforma ReNDiS, che sostiene i Comuni, attraverso le Regioni, per interventi finalizzati a contrastare il dissesto idrogeologico, limitando fenomeni naturali come l’erosione delle coste e i fenomeni franosi. La Regione, inoltre, mette a disposizione ulteriori risorse, alcune sono già state destinate a questa zona e altre arriveranno”.

“SERVONO INTERVENTI CONTINUI SUL TERRITORIO QUASI INTERAMENTE COSTIERO”

“Parliamo di una territorio, quello pugliese, quasi interamente costiero, quindi è evidente che servono interventi continui, nella consapevolezza che ad oggi è possibile solo limitare e rallentare fenomeni che seguono il normale ciclo della natura”, ha proseguito il governatore, spiegando che la Regione metterà a disposizione dei Comuni, su richiesta degli stessi, dove e quando necessario, i tecnici della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico e dell’Agenzia strategica per lo sviluppo sostenibile del Territorio per il supporto alla progettazione e all’esecuzione degli interventi.

“Il tema – ha concluso Decaro – è anche autorizzativo, so bene cosa significa intervenire sul consolidamento costiero, anche quando le risorse sono disponibili. Servono autorizzazioni paesaggistiche da parte della Soprintendenza, pareri dell’Autorità di bacino, dell’Arpa, del ministero dell’Ambiente. Per questo può essere utile un tavolo unico che consenta di affrontare in modo coordinato tutti questi passaggi e di agevolare gli interventi di ripristino e protezione che saranno necessari”,

A seguire Decaro si è spostato in Comune a Melendugno dove ha partecipato a una riunione operativa con i tecnici comunali.