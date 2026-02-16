lunedì 16 Febbraio 2026

Baseball per ciechi, inclusione e solidarietà: il progetto Bxc in Madagascar

Previsti attività sportive, momenti formativi e scambi culturali

Data pubblicazione: 16-2-2026 ore 17:59Ultimo aggiornamento: 16-2-2026 ore 17:59

ROMA – Leonessa Brescia Asd, Thurpos Cagliari Ets e un gruppo di giocatori e tecnici del campionato Libci, promuovono un progetto di sport inclusivo rivolto ai giovani non vedenti del Madagascar in collaborazione con Aibxc, l’Associazione italiana baseball per ciechi, MammaAfrica e Amici del Madagascar. L’iniziativa prevede attività sportive, momenti formativi e occasioni di scambio culturale, con l’obiettivo di favorire autonomia, crescita personale e integrazione.

Il progetto sarà presentato ufficialmente durante una conferenza stampa aperta al pubblico, in programma sabato 21 febbraio alle ore 11, presso la sede Aibxc in via Francesco Baracca 5L, a Bologna. L’ingresso è libero e sarà un’occasione per conoscere da vicino l’iniziativa e i suoi protagonisti. La conferenza sarà trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook di Aibxc. Attività previste dal progetto: clinic, allenamenti e dimostrazioni di Bxc; formazione per atleti, operatori e volontari locali; promozione dei valori dello sport inclusivo; scambi sportivi e culturali con la comunità locale. Ogni contributo a sostegno del progetto aiuterà a coprire le spese di viaggio, i materiali sportivi e le attività sul territorio.

