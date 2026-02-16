Logan Paul ha venduto una sua carta Pokemon per la modica cifra di 16,5 milioni di dollari

ROMA – La carta Pokémon più ambita al mondo cambia proprietario e segna un nuovo primato: Logan Paul ha ceduto la sua rarissima Pikachu Illustrator per 16,5 milioni di dollari, una cifra che la casa d’aste Goldin indica come record assoluto per una carta collezionabile.

Lo YouTuber e wrestler aveva acquistato l’esemplare nel 2021 per 5,3 milioni di dollari, stabilendo già allora un primato. Si trattava della copia meglio conservata di una delle carte più rare mai prodotte nell’universo Pokémon. Ora, secondo Goldin, la vendita si è chiusa a 16,492 milioni di dollari, commissioni incluse.

L’acquirente è il venture capitalist AJ Scaramucci, figlio del finanziere ed ex direttore della comunicazione della Casa Bianca Anthony Scaramucci. Il giovane imprenditore ha spiegato che l’operazione rappresenta il primo passo di una personale “caccia al tesoro planetaria”.

Durante una diretta su YouTube, mentre cadevano coriandoli sul palco, Paul ha definito il risultato dell’asta “assolutamente folle”. La giudice del Guinness World Records, Sarah Casson, ha lasciato intendere che si tratta della carta collezionabile più costosa mai venduta all’asta.

Scaramucci ha poi illustrato il suo progetto: “collezionare l’incollezionabile”. E ha aggiunto: “Voglio comprare un fossile di dinosauro T-Rex, comprerò la Dichiarazione d’Indipendenza e non mi fermerò qui”. “Questo è solo l’inizio.”

A rendere ancora più spettacolare il passaggio di consegne, Paul ha incluso nella vendita la collana di diamanti indossata al collo durante il suo debutto in WWE a WrestleMania 38 nel 2022, appendendola personalmente a Scaramucci.

Le Pikachu Illustrator furono distribuite nel 1998 come premio di un concorso e si stima che ne esistano soltanto una quarantina. L’esemplare di Paul è l’unico ad aver ottenuto un punteggio di 10 da PSA (Professional Sports Authenticator), il massimo grado di conservazione possibile, che certifica una “carta praticamente perfetta”. Negli ultimi anni il mercato delle carte legate al celebre franchise giapponese ha conosciuto una crescita vertiginosa, attirando collezionisti e investitori.

Il fondatore della casa d’aste, Ken Goldin, ha raccontato nell’ultima stagione della serie Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch di aver convinto Paul a separarsi dal suo pezzo più prezioso. “Il mercato dei Pokémon è in piena espansione. Lo stanno dominando e quella è la carta numero uno”, gli ha detto.