Celentano a Sanremo 2026, Fiorello lancia l’appello al ‘molleggiato’: “Adriano questo Paese ha bisogno di te”

ROMA – Dopo aver lanciato l’ipotesi di un ritorno di Adriano Celentano come ospite al Festival di Sanremo, Fiorello è tornato sull’argomento nella puntata odierna de La Pennicanza, lo show in onda ogni giorno su Rai Radio2. Lo showman ha lanciato un accorato appello al ‘molleggiato’ affinché metta in pratica la voce di corridoio sulla sua ospitata.

“Io non so Adriano se tu stia ascoltando la radio ma questo paese ha bisogno di te, ha bisogno di vederti, ha bisogno di rassicurazioni e solo tu ce le puoi dare da quel palcoscenico lì. Non so se tu sia nei piani di Conti, ma qualora non ci fossi io spero che tu possa entrare dentro questi piani perché gli italiani ti vogliono! Vorremmo Adriano su quel palco!”.

Fiorello, poi, parla del recente scatto pubblicato da Celentano sui social e conclude: “Da quando ho visto quella foto ti aspetto con tutto il cuore”.