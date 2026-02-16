Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 16 febbraio 2026

MALTEMPO, MELONI TORNA A NISCEMI: INCONTRO CON GLI SFOLLATI



La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata in visita a Niscemi, il comune della provincia di Caltanissetta che un mese fa è stato colpito da una grave frana in seguito al passaggio del ciclone Harry. La premier, accompagnata dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, si è recata in sopralluogo nella zona rossa per poi partecipare a una riunione con le autorità locali. Meloni ha quindi incontrato una delegazione dei cittadini sfollati, in rappresentanza dei 1.500 evacuati. Le risorse per Niscemi, ha spiegato, “saranno dedicate a tre priorità: la demolizione delle case, la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi per chi ha perso l’abitazione e le attività produttive”.

GIUSTIZIA, SUL REFERENDUM È SCONTRO TOTALE



Scontro totale sulla giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Ieri il ministro Carlo Nordio ha scosso il CSM definendo le correnti un “sistema paramafioso” con una “consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare”. Durissima l’opposizione. La segretaria del Pd Elly Schlein parla di “parole inaccettabili” con il Guardasigilli che “ha superato il limite” e chiede alla premier Giorgia Meloni di intervenire. Oggi la replica del magistrato Nino Di Matteo, per il quale la riforma del Governo “non risolve il correntismo, ma consegna i giudici al controllo della politica”.

MO, ISRAELE REGISTRERÀ TERRITORI CISGIORDANIA COME “PROPRIETÀ DI STATO”



Il Governo israeliano ha annunciato il varo di un catasto ufficiale per registrare i terreni della Cisgiordania occupata come “proprietà di Stato”. In questo modo, ha spiegato il ministro delle Finanze Smotrich, “il Governo punta a rafforzare la presa su tutte le parti del nostro territorio”. Dura la reazione dell’Autorità nazionale palestinese, che parla di “un’annessione di fatto del territorio palestinese occupato”. Sempre in chiave Medio Oriente, oggi a Palazzo Chigi si terrà un vertice di Governo sul tema della partecipazione dell’Italia al Board of Peace voluto da Trump, in vista delle comunicazioni al Parlamento di domani da parte del ministro degli Esteri Tajani.

MATTARELLA A TORINO PER CENTENARIO MORTE GOBETTI, POI VISITA A ‘LA STAMPA’



Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti. Al Teatro Carignano di Torino, il presidente della Repubblica ha assistito alla lectio magistralis del costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni. Poi ha visitato la sede del quotidiano La Stampa, portando la propria “solidarietà per i fatti di fine novembre”, quando la redazione venne assaltata da un gruppo di manifestanti, ed esprimendo “apprezzamento per il giornale”. Mattarella ha concluso con un appello alla redazione: “I giornali sono i pilastri della democrazia, quindi mi raccomando…”.