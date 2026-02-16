lunedì 16 Febbraio 2026

A Roma una donna è caduta da Ponte Sisto nel Tevere, salvata

La forte corrente ha permesso il suo recupero verso ponte Marconi

Data pubblicazione: 16-2-2026 ore 12:54Ultimo aggiornamento: 16-2-2026 ore 12:54

ROMA – A Roma una donna è stata salvata dalle acque del Tevere dopo essere venuta giù da ponte Sisto. La sala operativa del Comando di Roma dei Vigili del fuoco ha inviato infatti alle ore 9, appunto presso ponte Sisto, la partenza della Centrale 1/A e di Ostiense 7/A con il Nucleo Smzt, il Nucleo Fluviale e il capo turno provinciale, per una persona caduta dal ponte nel fiume. La forte corrente ha permesso il suo recupero verso ponte Marconi, dove il nucleo Smzt è riuscito a prendere la donna e portarla sul gommone, praticando immediatamente le manovre salvavita. Nel mentre è stata portata sulla banchina della sede del Nucleo Sommozzatori dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 per la rianimazione e l’immediato trasporto presso l’ospedale. Erano presenti anche le Forze dell’ordine.

