Due anni fa la strage nel cantiere dell’Esselunga a Firenze. Pd: “Per la sicurezza non si è fatto nulla”

FIRENZE – Quello della strage di via Mariti, il crollo nel cantiere dell’Esselunga a Firenze dove due anni fa morirono cinque lavoratori, “è un anniversario triste non solo perché ricordiamo un evento tragico, terribile, che ha segnato la storia della città”. Ma perché, evidenzia a Controradio il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi, “da allora non è cambiato nulla: su una maggior sicurezza al lavoro, sulla riforma degli appalti e dei subappalti e sulle scelte che il sindacato e anche il centrosinistra avevano proposto, non ci sono stati segnali”.

Ecco, prosegue il dem, “da questo punto di vista c’è stata una totale mancanza di presa di coscienza dalla tragedia“. L’anniversario, quindi, “credo debba servire a rilanciare la centralità di scelte improrogabili, perché purtroppo le stragi non si sono fermate a via Mariti, ma sono continuate in altre parti del Paese”.

LEGGI ANCHE: FOTO| VIDEO | Tragedia a Firenze nel cantiere dell’Esselunga, crolla un’impalcatura: morti operai. Meloni: “Seguo con apprensione”

LEGGI ANCHE: Esselunga, il video del crollo al cantiere di Firenze