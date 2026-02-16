lunedì 16 Febbraio 2026

Due anni fa la strage nel cantiere dell’Esselunga a Firenze. Pd: “Per la sicurezza non si è fatto nulla”

"Un anniversario triste, a maggior ragione perchè da allora non è cambiato nulla sul fronte sicurezza": lo dice il segretario del Pd toscano Emiliano Fossi

di Diego GiorgiData pubblicazione: 16-2-2026 ore 13:07Ultimo aggiornamento: 16-2-2026 ore 13:07

FIRENZE – Quello della strage di via Mariti, il crollo nel cantiere dell’Esselunga a Firenze dove due anni fa morirono cinque lavoratori, “è un anniversario triste non solo perché ricordiamo un evento tragico, terribile, che ha segnato la storia della città”. Ma perché, evidenzia a Controradio il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi, “da allora non è cambiato nulla: su una maggior sicurezza al lavoro, sulla riforma degli appalti e dei subappalti e sulle scelte che il sindacato e anche il centrosinistra avevano proposto, non ci sono stati segnali”.
Ecco, prosegue il dem, “da questo punto di vista c’è stata una totale mancanza di presa di coscienza dalla tragedia“. L’anniversario, quindi, “credo debba servire a rilanciare la centralità di scelte improrogabili, perché purtroppo le stragi non si sono fermate a via Mariti, ma sono continuate in altre parti del Paese”.

