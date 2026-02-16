Tennis, il ritorno di Sinner in campo: oggi la sfida con Machac a Doha; a che ora e dove vederla

ROMA – Non solo Olimpiadi: oggi si torna a parlare di- e soprattutto a vedere in campo- Jannik Sinner. Il numero due del tennis mondiale esordisce all’Atp 500 di Doha contro il ceco Tomas Machac. Lasciata alle spalle la sconfitta in semifinale contro Djokovic a Melbourne, poco meno di un mese fa, l’azzurro riprende così la sua corsa per riconquistare il primo posto del ranking.

L’ORARIO E DOVE VEDERE IL MATCH

Il match di oggi sul cemento qatariota si terrà alle 17.30 italiane. Contro Machac, n.31 Atp, Sinner ha vinto entrambi i precedenti disputati: ai quarti di finale di Miami e in semifinale a Shanghai nel 2024.

Il ritorno in campo di Sinner contro Tomas Machac, come tutto l’Atp 500 di Doha Atp e Wta, sarà visibile sui canali Sky Sport e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Now Tv.