lunedì 16 Febbraio 2026

Tennis, il ritorno di Sinner in campo: oggi la sfida con Machac a Doha; a che ora e dove vederla

Archiviata la delusione agli Australian Open contro Djokovich, il campione altoatesino continua la corsa per riconquistare il primo posto del ranking. Il match di oggi alle 17,30: dove vederlo

Data pubblicazione: 16-2-2026 ore 8:49Ultimo aggiornamento: 16-2-2026 ore 8:53

ROMA – Non solo Olimpiadi: oggi si torna a parlare di- e soprattutto a vedere in campo- Jannik Sinner. Il numero due del tennis mondiale esordisce all’Atp 500 di Doha contro il ceco Tomas Machac. Lasciata alle spalle la sconfitta in semifinale contro Djokovic a Melbourne, poco meno di un mese fa, l’azzurro riprende così la sua corsa per riconquistare il primo posto del ranking.

L’ORARIO E DOVE VEDERE IL MATCH

Il match di oggi sul cemento qatariota si terrà alle 17.30 italiane. Contro Machac, n.31 Atp, Sinner ha vinto entrambi i precedenti disputati: ai quarti di finale di Miami e in semifinale a Shanghai nel 2024.
Il ritorno in campo di Sinner contro Tomas Machac, come tutto l’Atp 500 di Doha Atp e Wta, sarà visibile sui canali Sky Sport e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Now Tv.

