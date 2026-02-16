È già record di medaglie per l’Italia: sono 22; chi sono sugli Azzurri e le Azzurre in gara oggi, lunedì 16 febbraio

MILANO – Si comincia in mattinata con la prima manche dello slalom speciale maschile di sci alpino, per arrivare in serata alla manche finale e decisiva del monobob femminile: l’ultima settimana di competizioni, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si apre oggi, lunedì 16 febbraio, con una giornata che può offrire molte occasioni di medaglia per l’Italia Team.

GIÀ BATTUTTO IL RECORD DI MEDAGLIE DI LILLEHAMMER 1994

Gli Azzurri, e soprattutto le Azzurre, hanno già riscritto la storia ieri, nella 12a giornata di gare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo, l’oro di Federica Brignone nel gigante di sci alpino, l’argento di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva nel mixed team di snowboard cross e l’altro oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento di biathlon hanno portato il nostro Paese alla storica cifra di 22 medaglie (otto ori, quattro argenti e 10 bronzi). A sette giorni dal termine delle competizioni è stato battuto il precedente record stabilito 32 anni fa a Lillehammer 1994, spedizione che (sino ad oggi) era stata la più prolifica di sempre anche per quanto riguarda gli ori (sette).

L’Italia ha anche mantenuto il secondo posto nel medagliere, in cui al momento si trova alle spalle solamente della Norvegia (12 ori, sette argenti e sette bronzi).

LE TRE GARE DA NON PERDERE OGGI

Dopo le grandi emozioni vissute ieri, dunque, occhi puntati da questa mattina, in particolare, su tre gare imperdibili. A partire dallo slalom speciale maschile dove le aspettative maggiori sono per l’azzurro Alex Vinatzer che potrebbe riportare l’Italia sul podio Olimpico. L’atleta, che ha già conquistato tre podi in Coppa del Mondo in questa specialità, sarà in sfida con nomi di alto livello come il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e il norvegese Atle Lie McGrath.

Grande attesa poi per Arianna Fontana che torna in pista oggi nella finale dei 1000m femminili di short track, gara in cui aveva conquistato la medaglia di bronzo Olimpica a PyeongChang 2018. Infine, terza sfida che potrebbe regalare grandi emozioni, è quella del pattinaggio di figura, il programma libero delle coppie di artistico vedremo Sara Conti e Niccolò Macii, Campioni d’Europa del 2023, in cerca di una storica medaglia Olimpica (sarebbe la prima per l’Italia in questa specialità).

Ma grandi sorprese potrebbero esserci anche nelle run di sci alpino, le finali del big air femminile nello sci acrobatico, nel bob femminile e nel pattinaggio: ecco tutti gli italiani e tutte le italiane in gara nella giornata di lunedì 16 febbraio. In grassetto le gare per le medaglie.

GLI ITALIANI IN PISTA OGGI

10:00 Bob: Bob a due uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner)

10:00 Sci alpino: Slalom uomini, manche 1 (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

11:00 Short track: 1000m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

11:18 Short track: 500m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)

11:55 Short track: 1000m donne, semifinali (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

11:57 Bob: Bob a due uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner)

12:04 Short track: Staffetta 5000m uomini, semifinali (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:36 Short track: 1000m donne, finale B (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

12:42 Short track: 1000m donne, finale A (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

13:30 Sci alpino: Slalom uomini, manche 2 (ev. Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

14:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Repubblica Popolare di Cina (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19:00 Bob: Monobob donne, manche 3 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

19:00 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 1 (Giovanni Bresadola, Alex Insam)

19:05 Curling: Round robin donne, Italia – USA (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Rebecca Mariani, Giulia Zardini Lacedelli)

19:30 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 1 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

19:43 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 2 (Giovanni Bresadola, Alex Insam)

19:53 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 2 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

20:00 Pattinaggio di figura: Coppie, programma libero (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)

20:17 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 3 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

20:20 Salto con gli sci: Super team uomini, finale (da definire)

21:06 Bob: Monobob donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

LA DIRETTA TV E LO STREAMING: DOVE NON PERDERSI LE SFIDE DELL’ITALIA TEAM

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 attraverso le trasmissioni tradizionali e lo streaming sulle piattaforme dei vari detentori dei diritti media per ciascun territorio.

In Italia, i diritti appartengono a Warner Bros Discovery e RAI. I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI, in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.