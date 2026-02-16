Meteo, le previsioni di lunedì 16 febbraio 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Venti forti da Ponente e in serata da Maestrale. Giornata spesso instabile al Centro-Sud, soprattutto sugli Appennini e sulle coste tirreniche meridionali, con rischio di locali nubifragi su Campania, Basilicata e Calabria. Al Nord avremo qualche occasionale fenomeno piovoso in pianura durante il mattino. Neve copiosa sulle Alpi di confine fino in valle, sugli Appennini intorno a 1700 metri.

NORD

Pressione che si mantiene debole. La giornata inizierà con copiose nevicate su tutto l’arco alpino, possibili fiocchi di neve fin verso Aosta; sul resto delle regioni, alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio qualche pioggia potrà interessare le Prealpi lombarde; nevicate ancora possibili sull’arco alpino. Sole prevalente altrove. Venti forti meridionali. Temperature: punte massime fino a 10 gradi a Milano e Torino, 13 a Genova.

CENTRO E SARDEGNA

Una circolazione instabile continua a far sentire i suoi effetti sulle regioni. Al mattino, qualche pioggia sulla Toscana, altrove molte nubi ma in un contesto asciutto. Dopo metà giornata fenomeni piovosi via via più intensi sui settori appenninici, con locali nevicate sopra 1500 metri. Piogge e schiarite sulla Toscana, molte nubi su Abruzzo e Molise. Venti forti occidentali. Temperature: punte massime fino a 13 gradi a Firenze, 14 a Roma.

SUD E SICILIA

Pressione debole, il tempo si mantiene spiccatamente instabile. Al mattino, molte nubi ovunque, piogge deboli sulla Calabria e mari molto mossi. Nel corso delle ore pomeridiane peggiora fortemente su Calabria, Campania e parte della Puglia, con precipitazioni di moderata intensità. Neve oltre 1700 metri. Venti forti dai quadranti occidentali e meridionali, mari molto mossi. Temperature: punte massime fino a 14 gradi a Napoli, 15 a Bari, 16 a Palermo.