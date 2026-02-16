L’oroscopo di lunedì 16 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
L’amore può essere protagonista. Ci vuole un po’ di attenzione, ma un nuovo progetto può decollare…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Bene lavoro e attività che hanno attinenza col movimento. Molto favoriti i rapporti di amicizia e le nuove conoscenze che possono diventare anche importanti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Un avvenimento importante che riguarda una nuova conoscenza può in qualche modo portare nuove speranze, o comunque incrementare la voglia di ricominciare a credere nell’amore.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
C’è qualcosa di importante da decidere per il tuo lavoro, entro qualche settimana riunioni importanti, confronti da non rimandare. E’ stata fatta un po’ di confusione, ora dovresti capire cosa vuoi, e soprattutto chi vuoi…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Devi sfruttare questa giornata per farti avanti in amore. Non mi meraviglierei se decidessi di cambiare vita, stato civile, fare qualcosa di bello, emozioni in corso. Viaggi o spostamenti per lavoro e ferie..
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Nei rapporti con gli altri, tra genitori e figli, tra fidanzati, con i fratelli è probabile una discussione ma c’è anche una soluzione in arrivo, mediazioni utili, importanti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Hai una grande capacità d’azione: l’unico problema può nascere se c’è qualcuno che cerca di frenare la tua ambizione, di porti limiti. Se sei solo finalmente potresti ritrovare la voglia di amare. Con una persona Ariete o Sagittario si può costruire qualcosa di bello in vista del futuro.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Sei un po’ preoccupato per questioni di carattere pratico, economico, sei sempre tu a dirigere tutto. Nuovi incontri frequentando gente diversa dal solito, nervosismo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Ci vuole più ordine nella tua vita: il lavoro potrebbere conoscere una svolta. L’atmosfera è più leggera, non ti conviene perdere occasioni, se il tuo cuore è solo da tempo dovresti guardarti attorno.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Devi al più presto decidere se valga la pena rinunciare a ciò che hai costruito fino ad oggi per dare retta al tuo istinto. In questo periodo non ti senti contento, nemici da contrastare; sii cauto.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
In questo periodo è possibile ritrovare un po’ di tranquillità sia nel lavoro che in amore, penso che nel corso dei prossimi giorni potranno uscire più soldi, prudenza.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Un momento importante per i nuovi contatti che possono essere importanti anche nel lavoro; se vivi da tempo una storia d’amore potresti decidere per una convivenza o per un figlio.